"صندوق التنمية السياحي": تمكين مشاريع سياحية نوعية بـ 6 مليارات ريال خلال 18 شهراً

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قال: من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير 21 ألف فرصة عمل في قطاع السياحة

كشف صندوق التنمية السياحية عن أبرز إنجازاته منذ تأسيسه قبل 18 شهراً، التي جاء من أبرزها تمكين مشاريع سياحية نوعية بقيمة تقارب الـ 6 مليارات ريال، منها 4 مليارات ريال استثمارات من القطاع الخاص.

وقال الصندوق عبر إنفوجرافيك نشره عبر حسابه في تويتر: إنه من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير 21 ألف فرصة عمل في قطاع السياحة، وإضافة 2.3 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وبيّن أن هذه المشاريع ستسهم في توفير 3500 غرفة فندقية في 9 وجهات سياحية.