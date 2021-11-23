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انتقد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك بعد تعادل الفريق الأبيض أمام البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الهدف الذي جاء في الزمالك من تمركز دفاعي خطي للمدافعين، حيث لم تكن هناك رقابة على محمد هلال، لاعب البنك الأهلي».

وأضاف:«كارتيرون، أدار المباراة بشكل خاطئ، خاصة في التغييرات، كانت كلها (عشوائية)»، مضيفًا :«كيف أدفع بالجناح المغربي محمد أوناجم على حساب المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري؟ الزمالك كان لديه الجزيري وأوباما، يتواجدان دائمًا داخل منطقة الجزاء للبنك الأهلي، أنت قمت بإراحة مدافعي الفريق المنافس بخروج الجزيري».

وأضاف :«بخروج الجزيري، الزمالك، أصبح لديه 4 لاعبين تحت رأس الحربة، ولكنهم لم يستطيعوا تشك أي خطورة على مرمى الفريق».

وتابع :«تغيير أوباما، في الدقائق الأخيرة من المباراة والدفع باللاعب مصطفى فتحي في مركز المهاجم الصريح غير مفهوم، خاصة أنه كان مصدر الخطورة للفريق الأبيض»، مضيفًا :«كل الكرات العرضية التي كان يلعبها الزمالك كانت من نصيب مدافعي البنك الأهلي، لعدم وجود مهاجم يجيد لعب ضربات الرأس».