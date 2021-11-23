  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

الموت يفجع أسرة الكينج محمد منير

Print
الموت يفجع أسرة الكينج محمد منير الموت يفجع أسرة الكينج محمد منير

لاقتراحات اماكن الخروج

توفي، مساء اليوم الاثنين، معتصم نجل شقيقة المطرب والفنان محمد منير، إثر تعرضه لأزمة صحيه خلال الأيام الماضية

وعلمت «المصري اليوم» أنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة الثلاثاء بأحد المساجد بمنطقة السادس من أكتوبر.

وكان نشر الموسيقار محمد رحيم عبر «فيس بوك» قائلا: «البقاء لله خالص وأحر التعازي في وفاة صديقنا الغالي معتصم «تيمو» ابن أخت الفنان الكبير محمد منير، نسألكم الدعاء والفاتحة».

كانت علمت «المصري اليوم» أن الفنان محمد منير سيقوم بتصوير أغنية جديدة من كلمات وألحان الفنان أكرم حسني، وهي قريبة من اللون النوبي، الذي يعشقه «الكينج»، واعتاد على غنائه بكلمات الملحن الراحل أحمد منيب.

وعاد الكينج محمد منير خلال الأسابيع الماضي إلى القاهرة من ألمانيا بعد أن قضى فيها ما يقرب من 30 يومًا شارك فيها عدد من الحفلات كما قام بعمل زيارة لفريق الأطباء الخاص به للاطمئنان على صحته، ويجهز حاليًا الكينج محمد منير لاختيار عدد من الاغانى السينجل لطرحها خلال موسم الشتاء، بالإضافة إلى أغنيتة مع اكرم حسني.

كان الفنان أكرم حسنى قد كشف من فترة عن قيام الفنان محمد منير بأداء أغنية من كلماته وألحانه، قائلاً: «كنت عند الكينج محمد منير منذ فترة قريبة، وهناك أغنية شغالين عليها من كلماتى وألحانى، ولما سمعها الكينج عجبته للغاية فقالى هغنى الأغنية دي، وهو في ألمانيا وسيعود وقالى عندما أعود من ألمانيا سأغنى هذه الأغنية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة