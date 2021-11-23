الموت يفجع أسرة الكينج محمد منير

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توفي، مساء اليوم الاثنين، معتصم نجل شقيقة المطرب والفنان محمد منير، إثر تعرضه لأزمة صحيه خلال الأيام الماضية

وعلمت «المصري اليوم» أنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة الثلاثاء بأحد المساجد بمنطقة السادس من أكتوبر.

وكان نشر الموسيقار محمد رحيم عبر «فيس بوك» قائلا: «البقاء لله خالص وأحر التعازي في وفاة صديقنا الغالي معتصم «تيمو» ابن أخت الفنان الكبير محمد منير، نسألكم الدعاء والفاتحة».

كانت علمت «المصري اليوم» أن الفنان محمد منير سيقوم بتصوير أغنية جديدة من كلمات وألحان الفنان أكرم حسني، وهي قريبة من اللون النوبي، الذي يعشقه «الكينج»، واعتاد على غنائه بكلمات الملحن الراحل أحمد منيب.

وعاد الكينج محمد منير خلال الأسابيع الماضي إلى القاهرة من ألمانيا بعد أن قضى فيها ما يقرب من 30 يومًا شارك فيها عدد من الحفلات كما قام بعمل زيارة لفريق الأطباء الخاص به للاطمئنان على صحته، ويجهز حاليًا الكينج محمد منير لاختيار عدد من الاغانى السينجل لطرحها خلال موسم الشتاء، بالإضافة إلى أغنيتة مع اكرم حسني.

كان الفنان أكرم حسنى قد كشف من فترة عن قيام الفنان محمد منير بأداء أغنية من كلماته وألحانه، قائلاً: «كنت عند الكينج محمد منير منذ فترة قريبة، وهناك أغنية شغالين عليها من كلماتى وألحانى، ولما سمعها الكينج عجبته للغاية فقالى هغنى الأغنية دي، وهو في ألمانيا وسيعود وقالى عندما أعود من ألمانيا سأغنى هذه الأغنية».