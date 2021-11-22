من طرائف أمطار الإسكندرية.. إنقاذ 5 ملايين جنيه من سيارة نقل أموال بـ«حبل غسيل»

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موقف طريف تعرضت له سيارة نقل أموال تابعة لإحدى الشركات بعد أن غمرت مياه الأمطار جزءا كبيرا منها وتعطلها، ما دفع موظفي الشركة إلى اللجوء لنقل الأموال خوفًا من سرقتها بواسطة «حبل غسيل».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي،«فيس بوك» مقطع فيديو يظهر نقل صناديق من سيارة مصفحة تابعة لإحدى شركات نقل الأموال، باستخدام الحبال، عن طريق نقل الصناديق التي تحتوي على الأموال من داخل السيارة إلى ممر آمن، بعد أن تعطلت السيارة بمياه الأمطار بشارع عمر لطفي بجوار شريط ترام الرمل.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عملية تأمين عدد من العمال التابعين لشركة أمن حول السيارة من الجهة العليا، وآخرين في النقطة الأخرى للحبل الذي تم ربطه أعلى سور خارجي لاستلام صناديق الأموال.

يشار إلى أن الاسكندرية تتعرض لموجة من الطقس السيئ لليوم الثالث على التوالى تزامنا مع نوة المكنسة.