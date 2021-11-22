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البرهان يؤكد أن الاتفاق السياسي يمهد لفترة انتقالية ذات أهداف محددة

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البرهان يؤكد أن الاتفاق السياسي يمهد لفترة انتقالية ذات أهداف محددة البرهان يؤكد أن الاتفاق السياسي يمهد لفترة انتقالية ذات أهداف محددة

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أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة الحرص على تطوير القوات المسلحة وذلك بالاهتمام بالفرد والمعدة وبيئة العمل مشيدا بتضحيات القوات النظامية في أداء واجبها وحمايتها ودفاعها عن الوطن.

وقال لدى مخاطبته الضباط بالقوات المسلحة والدعم السريع برتبة العميد فما فوق بحضور رئيس هيئة الأركان ونوابه والمفتش العام وعدد من قادة القوات المسلحة، إن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه يوم أمس يمهد لفترة انتقالية ذات أهداف محددة تتمثل في بسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس واستكمال مطلوبات السلام مع الاستعداد للانتخابات الحرة النزيهة في يوليو ٢٠٢٣ م .

المصرى اليوم

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