★ ★ ★ ★ ★

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شهد اليوم الاثنين عدد من الملفات الساخنة على الساحة الرياضية المصرية سواء داخل الملعب بمباريات الدوري أو خارجه بالنواحي الإدارية وعودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك.

يهمك: ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك

وفيما يلي يستعرض المصري اليوم أبرز عناوين اليوم.

الأهلي يتصدر بالعلامة الكاملة

التفاصيل كاملة :المارد الأحمر يحبط عودة الفلاحين.. الأهلي ينتصر على غزل المحلة في لقاء مثير

تمكن الأهلي من تحقيق الفوز على مضيفه غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الخامسة من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

شهدت المباراة تقلبات كثيرة وتقدم محمد مجدي أفشة للمارد الأحمر وأضاف زميله بيرسي تاو الهدف الثاني، وعاد زعيم الفلاحين من بعيد بتسجيل هدفين عن طريق عبده يحيي، وأكرم توفيق في مرماه، فيما أحرز على معلول الهدف الثالث من ركلة ثابتة في الثواني الأخيرة.

مباراة غزل المحلة و الأهلي في الدوري الممتاز

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وتوقف رصيد غزل المحلة عند 8 نقاط في المركز الرابع.

الزمالك يتعادل مع البنك الأهلي

التفاصيل كاملة: تعثر جديد.. الزمالك يتعادل مع البنك الأهلي

نجح فريق البنك الأهلي في التعادل مع منافسه الزمالك بنتيجة 1-1 في إطار مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك والبنك الأهلي علي استاد القاهرة في الجولة الخامسة بالدورى

ظهر رفاق المدرب خالد جلال بشكل جيد خلال أحداث الشوط الأول وجاء هدف التقدم عن طريق اللاعب محمد هلال، عاد الفارس الأبيض في الشوط الثاني بالضغط الهجومي المتواصل، وجاء هدف التعادل عن طريق أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد الزمالك إلى 10 نقاط في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصر الممتاز، ورصيد البنك الأهلي إلى 7 نقاط.

عودة مجلس مرتضى منصور إلى الزمالك

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارا رسميا بعودة مرتضى منصور رئيس الزمالك من جديد وتنفيذ الحكم القضائي بعودته وتمكينه ومجلسه من ممارسة مهام عمله كمجلس منتخب وفقًا للقانون.

وأصدرت الوزارة قرارا رسميا، تنشره «المصري اليوم»، بإلغاء قرار الوقف والاستبعاد الخاص بمجلس مرتضى منصور وعودته مرة أخرى لرئاسة النادي.

المصري يهزم الجونة بثلاثية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي الفوز على الجونة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

بيراميدز يهزم إيسترن كومباني

حقق الفريق الكروى الاول بنادى بيراميدز الفوز على نظيره إيسترن كومباني، بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري العام.