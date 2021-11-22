هانى شاكر: «الغناء مش بالعافية.. ومش عشان أكل أعيش أخرب جيل كامل»

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قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إنه يسعى لحماية مهنة الغناء وتنفيذ القانون لحماية حقوق الأعضاء في نقابة المهن الموسيقية.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إن هناك أشخاصا يبحثون عن مصالح شخصية وجذب الانتباه من خلال الدفاع عن مطربي المهرجانات.

وأوضح أن هناك تجاوزات حدثت من بعض مغني المهرجات لم تكن متوقعة وخاضوا في الآخرين بالسب والقذف والشتيمة، موضحا أن المسرح له القدسية وبعض معني المهرجانات لم يراعوها من فوق المسرح نفسه.

وأكد أنه لا يصح أن يكون فن المهرجانات هو المعبر عن مصر في ظل ما تشهده من تنمية وتطوير، مضيفا: من المستحيل أن يحصل هؤلاء الممنوعين من مطربي المهرجانات على تصاريح من النقابة.

وأضاف أن من خاض الامتحانات من مطربي المهرجانات ورسب فيها لا تتاح له فرصة أخرى للالتحاق بالنقابة، موضحا أن حمو بيكا دخل الامتحانات مرتين وفشل، ووفرت له النقابة مدرس ولم يحضر معه سوى مرة واحدة، موضحا أن هناك حكم صادر بالحبس عامين على حمو بيكا.

ولفت إلى أن حسن شاكوش تعهد بالالتزام بأخلاقيات النقابة، ولكن أخلف ما وعد به وغنى «خمور وحشيش» على الملأ في احتفالية نقلها التليفزيون المصري.

واستطرد: الناس اتخضت من أسماء مطربي المهرجانات، موضحا أنه لا توجد شعبة مهرجانات في النقابة، ولكن توجد شعبة غناء شعبي، لمن لديه موهبة الغناء ويمكنه تجاوز الامتحانات.

واختتم: أن الغناء مش بالعافية ولا أكل عيش، مردفا «مش عشان أكل أعيش أخرب جيل كامل، حيث إن ترديد الطلاب في المدارس لأغنية بنت الجيران شيء محزن».