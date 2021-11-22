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تراجع سعر الذهب اليوم، مساء الإثنين، 22 نوفمبر 2021، بشكل كبير تراوح مابين 2% و2.37% نتيجة لارتفاع الدولار بشكل كبير محققا قفزة كبيرة لأعلى حيث يرتبط سعر الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار .

وتراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، مساء الإثنين، بقيم كبيرة وصلت إلى من 13 إلى 18 جنيها، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر اليوم، بقيمة 14 جنيها ليتراوح ما بين 793 إلى 795 جنيها.

وتحرص «المصرى اليوم» على تقديم خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميًا، في إطار تلبيتها لرغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر، مساء الإثنين، بين 904 و906 جنيها وهو الأكثر انتشارًا في دول الخليج.

يتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر، مساء الإثنين، بين 793 و795 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر خاصة في الوجهين البحرى والقبلى.

يتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، مساء الإثنين، بين 679 و681 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

يتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، مساء الإثنين، ما بين 6344 و6360 جنيها.

وتحدد شعبة الذهب في مصر الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

تراجعت أسعار الذهب عالميا، بنسبة كبيرة مع نهاية التداول بسبب ارتفاع الدولار بقوة محققا قفزة لأعلى عقب اعادة انتخاب جيروم باول رئيس مجلس الإحتياطى الاتحادى والذى يتبنى فكرة تقليص الدعم الاقتصادى لمواجهة التضخم .

وتراجع سعر الذهب عالميًا في المعاملات الفورية بقيمة 2.08%، ليصل إلى 1806.20 دولارا للاوقية، كما انخفض سعر الذهب في العقود الآجلة الامريكية بنسبة 2.37%، لتصل إلى 1807.70 دولارا للأوقية، ويعانى الذهب خلال الفترة الحالية من حالة التذبذ والصعود والهبوط ولكنه حقق اليوم أدنى مستوى له منذ 5 نوفمبر الجارى.

واصلت اسعار الذهب التراجع في أسواق المال في مصر وعالميا، مساء الاثنين، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 798.96 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 913.09 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 684.82 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،806.62 $ .

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