«بُعبُع القطبين».. البنك الأهلي مُتخصص في تجميد أرصدة الأحمر والأبيض

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لم يكن يتوقع الأغلبية من أنصار الكرة المصرية أن يكون لفريق البنك الأهلي شأنًا في مسابقة الدوري المصري بعد صعوده للممتاز في موسم 200- 2021، وبالأخص في ظل البداية السيئة للفريق خلال مشواره بالمسابقة وتلقي الخسائر تباعًا مع مستهل ظهوره في دوري الأضواء والشهرة، إلا أن البنك الأهلي أظهر شخصية كبيرة خاصةً في مواجهة القطبين الأهلي والزمالك في 6 مباريات حتى الاّن منذ صعوده من دوري القسم الثاني.

الأرقام لا تكذب ولا تتجمل، البنك الأهلي تخصص في تجميد أرصدة القطبين ليس على سبيل الأموال بطبيعة مصرفية ولكن من حيث عدد النقاط، فمن بين 3 مباريات للأهلي أمام البنك الأهلي نجح الفريق في تحقيق فوز وحيد في الوقت الذي خسر خلاله 4 نقاط بتعادلين فرضهما الوجه الحديث على الكرة المصرية، ولم يختلف الحال كثيرًا في الزمالك فتعثر الفريق في مرتين أمام البنك الأهلي أخرهما الليلة، وظفر بانتصار يتيم من بين 3 مواجهات.

وكان البنك الأهلي قاب قوسين أو أدنى من تحقيق أول انتصار له على حساب القطبين بالجولة الختامية للدوري في الموسم الماضي، حيث كان الفريق قريبًا من ضرب كُرسي في الكلوب وافساد أفراح ميت عقبة في لقاء التتويج بالدرع لولا اهدار المهاجم أحمد على ركلة جزاء مع صافرة نهاية المواجهة في ظل سيطرة التعادل الايجابي على الموقف.

ولعب تعادل البنك الأهلي مع الأهلي في مباراتي الموسم الماضي من الدوري دورًا جوهريًا في خسارة المارد الأحمر لقبه الذي احتكره على مدار 5 مواسم متتالية فكانت النقاط الأربعة المُهدرة من قبل أبناء التتش في مواجهتي الصاعد حديثًا للدوري الفيصل في تحول الدرع لميت عقبة.

إجمالاً خاض البنك الأهلي 39 مباراة في تاريخه بالدوري، حقق خلالهم 8 انتصارات و18 تعادلاً منهم 4 أمام الأهلي والزمالك، وتلقى الخسارة في 13 مناسبة، وتولى تدريبه منذ صعوده للمتاز كل من محمد يوسف وخالد جلال المدير الفني الحالي للفريق، وسجل الفريق 44 هدفًا وسكن مرماه 47.