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موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري ضد سيراميكا كليوباترا.. تعد من أكثر العبارات تداولًا على محركات البحث خلال الساعات الحالية.

وكان الفارس الأبيض قد تعثر في لقاء الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز بالتعادل مع البنك الأهلي بنتيجة 1-1.

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ويسعى رفاق المدرب باتريس كارتيرون إلى استعادة نغمة الانتصارات وتحقيق الفوز قبل التوقف الذي ستشهده الفترة المقبلة بسبب خوض الفارعنة منافسات كأس العرب.

على الجانب الآخر، يأمل رفاق المدرب هيثم شعبان إلى تقديم عرضًا جيدًا والخروج بنتيجة إيجابية لتحسين وضيعتهم في جدول ترتيب الدوري.

وسيكون موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري ضد سيراميكا كليوباترا هو يوم الخميس عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وستنقل المباراة في بث مباشر عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت مع وجود فقرات فنية مميزة تضم نجوم الكرة المصرية وفقرات تحكيمية لرصد أبرز حالات اللقاء.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة العربية خدمة متابعة مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل مستجدات الأحداث من داخل الملعب.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط فيما يتواجد سيراميكا كليوباترا عند المرتبة الخامسة برصيد 8 نقاط.