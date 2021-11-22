هاني شاكر عن أزمة «ساويرس»: «المداخلات لم تكن بالمستوى.. ويكفي رد الناس»

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رفض الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الرد على حديث رجل الأعمال نجيب ساويرس، بعد الأزمة الأخير بينهم بسبب مؤديين المهرجانات الشعبية قائلا:«كفاية رد الناس عليه».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «ten»: «أنا برفض أتكلم عنه ولا عن اللي حصل منه، لإن كل المداخلات لم تكن بالمستوى اللي أنا متوقعه، ويكفي رد الناس عليه».

وقال :«القانون يعطي النقابة حق التعامل مع أعضائها، ومن يحملون تصريحات، ومن حقنا أن نبلغ كل الجهات بأنه لا يعمل، وأي مهنة لا تجوز دون تصاريح، وليس فرض سيطرة وأموال».

وتابع: «الكشف موجود من أكثر من شهرين فيهم من دخل امتحان النقابة ولم ينجح وفيهم من عمل أعمال فاضحة على المسرح، وكلهم ليس لهم علاقة بالنقابة، وبالتالي ليس من حقهم الغناء، ومن يريد الغناء يتقدم للنقابة، وهي ترى من يصلح ومن لا يصلح».

واستطرد: «من حق النقابة أن تخاف على أعضائها وتحافظ على القانون، وترى من يخرج عن الآداب العامة، ومن حقنا أن نوقفه ونعاقبه، هذا حق أصيل، ولا أعرف من يدافع وهم ليسوا أعضاء في النقابة، ويكفي رد الناس كلها عليهم، والذي تحول لمظاهرة».