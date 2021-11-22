يلين: البنك المركزي الأمريكي له دور رئيسي لضمان ألا يصبح التضخم «مزمنا»

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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الاثنين إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكون له دور مهم في الأجل الطويل لضمان ألا يصبح التضخم «مزمنا».

وفي مقابلة مع شبكة (سي إن بي سي)، قالت يلين إن الأمر متروك للبنك المركزي الأمريكي لتقرير حجم الدعم النقدي الضروري، بالنظر إلى البطالة ومدخرات الأسر وعوامل أخرى.

واعترفت يلين بأن معظم الأمريكيين قلقون إزاء ارتفاع الأسعار، لكنها قالت إنها ما زالت تعتقد أن معظم الزيادة ترجع إلى اختناقات في سلاسل الإمداد مرتبطة بالجائحة

وعبًرت عن الثقة بأن القفزة في الأسعار ستنحسر.

وقالت إن تغير المناخ يشكل عامل خطر مهما على المؤسسات المالية والاقتصاد الأمريكي.