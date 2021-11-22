  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يلين: البنك المركزي الأمريكي له دور رئيسي لضمان ألا يصبح التضخم «مزمنا»

Print
يلين: البنك المركزي الأمريكي له دور رئيسي لضمان ألا يصبح التضخم «مزمنا» يلين: البنك المركزي الأمريكي له دور رئيسي لضمان ألا يصبح التضخم «مزمنا»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الاثنين إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكون له دور مهم في الأجل الطويل لضمان ألا يصبح التضخم «مزمنا».

وفي مقابلة مع (سي إن بي سي)، قالت يلين إن الأمر متروك للبنك المركزي الأمريكي لتقرير حجم الدعم النقدي الضروري، بالنظر إلى البطالة ومدخرات الأسر وعوامل أخرى.

واعترفت يلين بأن معظم الأمريكيين قلقون إزاء ارتفاع الأسعار، لكنها قالت إنها ما زالت تعتقد أن معظم الزيادة ترجع إلى اختناقات في سلاسل الإمداد مرتبطة بالجائحة

وعبًرت عن الثقة بأن القفزة في الأسعار ستنحسر.

وقالت إن تغير المناخ يشكل عامل خطر مهما على المؤسسات المالية والاقتصاد الأمريكي.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القبض علي 2 بحوزتهما أجهزة تنصت وتسجيل مجهولة المصدر على شبكة الإنترنت

القبض علي 2 بحوزتهما أجهزة تنصت وتسجيل مجهولة المصدر على شبكة الإنترنت

تحت مظلة مبرة السعد.. "شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات" تعلن موعد وقيمة (جائزة ابتكار) حول العالم

تحت مظلة مبرة السعد.. "شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات" تعلن موعد وقيمة (جائزة ابتكار) حول العالم

مصرع طفل بطلق خرطوش طائش في حفل شبكة عروس بالشرقية

مصرع طفل بطلق خرطوش طائش في حفل شبكة عروس بالشرقية

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تفوز بمنصب نائب رئيس شبكة أنيما

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تفوز بمنصب نائب رئيس شبكة أنيما