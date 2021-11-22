شاهد.. وزير التعليم للطفلة "لمى الغانم": "بتصيرين إن شاء الله نجمة في تقديم البرامج"

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بعدما ارتبكت أمامه إثر مشاركتها في تقديم حلقة "الراصد" على " الإخبارية

"بتصيرين إن شاء الله نجمة في تقديم البرامج".. بهذه الكلمات المحفزة شجع وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، الطفلة "لمى الغانم" بعد ارتباكها أمامه في تقديم إحدى فقرات الحفل الذي كان برعايته.

وكانت مذيعة المستقبل "لمى الغانم" قد شاركت الإعلامي عبدالله الغنمي في تقديم حلقة برنامج الراصد أمس على قناة الإخبارية، وكشفت تفاصيل ما حدث لها قائلة: "تحمست لإلقاء كلمة تدشين الحفل أمام وزير التعليم على المسرح؛ فشعرت بالتوتر أمام الوزير والحضور؛ فحصل أن ارتبكت؛ ونسيت الكلام؛ وانسحبت، بعدها عدت مرة أخرى، وقدمت".

وقدمت الطالبة الغانم التي تدرس بالصف الخامس الابتدائي شكرها لوزير التعليم على دعمه وتشجيعه لها، معتبرة أن ما حصل لها مجرد غلطة استفادت منها، واستعادت من خلالها ثقتها بنفسها، وشاركت في تقديم الحلقة.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله بالأمس على مواقع التواصل الاجتماعي عن الطفلة بعدما ارتبكت أمام وزير التعليم بعد تقديم مميز لها.