"آل قراش" يطلق مبادرة محافظة تربة تحت عنوان "عفوًا إنه المواطن"

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للمشاركة في "ملتقى مكة الثقافي" السادس والذي تنظمه إمارة المنطقة

عقد محافظ تربة عبدالله آل قراش اجتماعًا مع رؤساء الإدارات الحكومية لمناقشة أعمال مبادرات "ملتقى مكة الثقافي" تحت عنوان "كيف نكون قدوة" ؟ لجائزة التميز في عامه السادس.

وقال محافظ تربة عبدالله آل قراش: إننا محظوظون في قادتنا وولاة أمرنا - حفظهم الله - فهم القدوة لنا، فلماذا لا ننافس ونحقق التميز ونحن نملك الطاقات الشابة والقدرة المعرفية.

وأعلن "آل قراش" عن إطلاق مبادرة محافظة تربة لهذا العام تحت عنوان "عفوًا إنه المواطن" مشيرًا إلى أنه تم تشكيل أعضاء المبادرة بتخصيص مندوب من كل جهة حكومية للتواصل مع اللجنة التنسيقية، بالإضافة إلى تصميم رابط لاستقبال المبادرات.

وتطرق "محافظ تربة" لاستشعار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بأهمية الوصول لأعلى معايير الجودة في إتقان العالم الرقمي لتصبح منطقة مكة المكرمة الأولى تعاملاً إلكترونيًا.