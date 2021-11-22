صحفيون إسرائيليون ينتحلون صفة وسيلة فرنسية

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كشفت وسائل إعلامية عن انتحال صحفيين إسرائيليين صفة وسيلة إعلام فرنسية لإجراء مقابلة مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وقال المصدر لـRT، إن «المقابلة التي بثتها قناة 24 الإسرائيلية مع وزير الخارجية العراقي، لم تكن معها، وإنما كانت مع قناة أخرى بناء على طلب صحفيين حملوا اسم مؤسسة ليست إسرائيلية».

وأضاف، أن «الصحفيين الذين أجروا المقابلة مع حسين، قدموا أنفسهم على أنهم يعملون في قناة فرانس 24 الفرنسية، لكن اتضح فيما بعد أنهم يعملون في قناة إسرائيلية». وأشار المصدر، إلى أن «موقف العراق ووزير الخارجية من التطبيع مع إسرائيل، واضح جدًا، وهو الرفض، ولو كان يعلم أن هذه المقابلة ستبث في قناة إسرائيلية، لرفض ذلك».

وأثار ظهور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على قناة 24 الإسرائيلية، جدلًا واسعًا في العراق.