بعد جدل دورة مهارات اختيار الزوجة الثانية.. التدريب التقني لـ"سبق": رصدنا وأوقفنا

★ ★ ★ ★ ★

"العتيبي": ليس من ضمن اختصاصاتنا الترخيص لمثل هذه البرامج التدريبية

كشف المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي لـ"سبق" عن قيام إحدى الجهات الأهلية بوضع شعار المؤسسة في الإعلان عن دورة تدريبية تحت عنوان "مهارات اختيار الزوجة الثانية".

وقامت وحدة الرصد بالإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة برصده، وتمت المفاهمة مع الجهة الناشرة، وإيقافه.

وأوضح "العتيبي" أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ليس من ضمن اختصاصاتها الترخيص لمثل هذه البرامج التدريبية، وهناك جهات أخرى تختص بمثل هذا النوع من البرامج التدريبية الاجتماعية.

وأفاد "العتيبي" بأن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تشجع مختلف الجهات المرخصة المقدمة لخدمة التدريب على تقديم برامج تدريبية نوعية، تسهم في تنمية مهارات الموارد البشرية وتطويرها، وفق الضوابط واللوائح الخاصة بالتدريب الأهلي.

وتابع: تُعنى الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التدريب، بما يسهم في تطوير مهارات الموارد البشرية من خلال الترخيص للقطاع بتقديم البرامج التدريبية، وتنظيم قطاع التدريب الأهلي، والإشراف عليه، إضافة إلى ضبط جودة البرامج التدريبية المقدَّمة. ويبلغ عدد المعاهد والمراكز التدريبية المرخصة حاليًا نحو (1200) منشأة تدريبية.

جاء ذلك بعد أن تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت خبرًا عن دورة تدريبية ستقيمها إحدى الجهات الأهلية تحت عنوان (مهارات اختيار الزوجة الثانية)، وقامت بوضع شعار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الإعلان الخاص بالدورة التدريبية.