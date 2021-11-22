«الأرصاد»: الأمطار التي سقطت على الإسكندرية فاقت الطاقة الاستيعابية للمحافظة

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة تحذر منذ أسبوع من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مضيفة أن كميات الأمطار التي سقطت في محافظة الإسكندرية غير مسبوقة وكبيرة جدا.

وأضاف إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن التغيرات المناخية كانت سببا في كميات الأمطار غير المسبوقة، موضحة أن كميات الأمطار التي سقطت على الإسكندرية صباح اليوم أقل من اليومين الماضيين.

وتابعت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن كميات الأمطار التي سقطت على الإسكندرية فاقت الطاقة الاستيعابية للمحافظة، لافتة إلى أن الإسكندرية تعرضت لأمطار غزيرة على مدار عدة أيام.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة في المدارس والمعاهد الازهرية والجهات التنفيذية التابعة للمحافظة غدًا، مع استمرار عمل كافة المرافق الحيوية.

وأشار «الشريف»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إلى أن كمية الأمطار المتساقطة على المحافظة في نوة «المكنسة» هذا العام كانت «أوفر الصراحة» مقارنة بالسنوات السابقة، لافتًا إلى أن كميات الأمطار المتساقطة تم تصريفها خلال 3 ساعات بالشوارع الرئيسية، والتعطل المروري بالمحافظة استمر ساعة واحدة فقط.

وقال محافظ الإسكندرية، إنه خلال 48 ساعة سيكون تم شفط كافة مياه الأمطار المتساقطة بالشوارع الجانبية، مشيدًا بتخصيص الرئيس عبدالفتاح السيسي مبلغًا ماليًا لرفع البنية التحتية بالمحافظة لمواجهة موسم الأمطار.

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في الإسكندرية بعد قرارات المحافظ بتعطيل الدراسة والعمل في المصالح الحكومية غدا الثلاثاء.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، إن «الأمطار مستمرة على الإسكندرية منذ يوم الجمعة مساء بلا توقف، إلا خلال فترات قليلة».