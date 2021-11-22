إصابة 19 شخصا فى انقلاب أتوبيس بالساحل الشمالى

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أصيب 19 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة المقاولون العرب بالساحل الشمالى بطريق مطروح الإسكندرية الساحلى.

كان مستشفى العلمين المركزى قد استقبل تسعه عشر مصابا فى حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركه المقاولون العرب ما بين بوابة مارينا 4و5 وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المشتشفى لتلقى العلاج وهم ضحايا الحادث، هم: مصطفى عاطف شحاته 34 سنة، يسري عبد الفتاح أحمد 59 سنة، حمد سيد برنس 20 سنة القاهرة، ومختار صبري مختار 30 سنة القاهرة، أحمد غانم غانم 46 سنة البحيرة، رجائي محمد فتح الله 48 سنة كفر الشيخ، ومحمد علي السيد محمد 50 سنة الإسكندرية، عاطف شحاته عبد الحميد 55 سنة كفر الشيخ، وحسين عبد اللاه عبد الرحيم 33 سنة القاهرة، وحسام إبراهيم 64 سنة القاهرة، ومحمد بكر محمد 24 سنة القاهرة، وعمر قناوي حمودة 32 سنة القاهرة، وعرفات شوقي عبد القوي 40 سنة القاهرة، وكريم عبد الناصر هلال 26 سنة القاهرة، وعبد العال عبد الله عبد العال 60 سنة، ومحمد ياسين محمود 40 سنة سوهاج، ومختار صبري مختار 26 سنة القاهرة، وعلي ياسين محمود 21 سنة القاهرة، وعبد الرحمن محمد عبد المجيد 21 سنة القاهرة.

وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم عمل الاسعافات اللازمة لهم