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قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، إن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين كان من بين الأسباب التي دفعت به للعودة إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش بعد نحو شهر من عزله عقب سيطرة الجيش على مقاليد البلاد.

وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء في مقر إقامته بالخرطوم، حيث كان رهن الإقامة الجبرية بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال حمدوك: «نتوقع أن يكون أداء حكومة التكنوقراط له أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين».

وأوضح حمدوك أن موازنة العام الجديد في السودان ستمضى في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في البلاد. وأكد أن الحفاظ على السلام وتنفيذ «اتفاق جوبا» وإكمال عملية السلام مع الأطراف التي لم توقع على «اتفاق جوبا»؛ تأتي في صدارة أجندة الحكومة الجديدة.