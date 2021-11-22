ذاكرة الكتب.. «تاريخ فلسطين الحديث» من واقع الوثائق السرية الرسمية لبريطانيا والحركة الصهيونية خلال 60 سنة

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«تاريخ فلسطين الحديث» من الدراسة الجادة والشاملة لتاريخ فلسطين الحديث. للمؤرخ والمفكر السياسى العربى الفلسطينى الدكتور عبدالوهاب الكيالى.. لقى هذا الكتاب ومازال يلقى، منذ صدوره حتى الآن، ترحيبا حاراً من الأوساط الأكاديمية والوطنية العربية، فالمنهج العلمى الذى اتبعه المؤلف، والرؤية الواعية والملتزمة، والاستناد إلى المصادر الأولية والوثائق السرية الرسمية البريطانية والصهيونية هى من أهم سمات هذا الكتاب، ولعل صدور الكتاب أيضا باللغة الإنجليزية، وإعادة طبعه مرات، وتبنى دور نشر فرنسية وإسبانية وفارسية ترجمته وإصداره لشاهد على مدى أهمية الكتاب مادة وموضوعاً.

وفى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» قال ماهر الكيالى شقيق الدكتور عبدالوهاب الكيالى يعد كتاب «تاريخ فلسطين الحديث» كتابا تأسيسيا، بمعنى أول كتاب تصدره المؤسسة العربية للدراسات والنشر سنة 1970. وقامت الدار بتنقيحه وإضافة فهارس، وأصدرت الطبعة الثانية عشرة 2021 كتاب «تاريخ فلسطين الحديث».

يقول د. عبدالوهاب الكيالى فى مقدمته: فى فلسطين عرف العرب قمة التحدّى، وعلى أرض فلسطين سوف يتقرّر المستقبل العربى. فى فلسطين يواجه العرب قضيتهم المصيرية الكبرى، ومع ذلك فلا مفر من الإقرار بأننا- شعباً وأمة- لانزال بعيدين عن تحسّس خطورة هذه القضية وجوانبها المختلفة والعيش معها إلى المدى المطلوب. وأن نعيش هذه القضية يعنى إلى حد معين الاطلاع على تاريخها ومتابعة مراحلها ومواكبة خط تطورها لنلتقط من خلال ذلك كله الملامح الرئيسية لصورتها الشاملة، فاستلهام الماضى، إذا ما تم على صورته الصحيحة، يشكّل حافزا من حوافز النضال وعاملاً من عوامل الثقبات والتقدّم.

غلاف كتاب «تاريخ فلسطين الحديث»

فمعرفة التاريخ شرط أساسى من شروط معرفة النفس، ومعرفة النفس ضرورة لا بد منها لمجابهة التحدّيات والتغلّب عليها. كذلك فإن معرفة الشعوب الثائرة لماضيها والواعية على حاضرها تساعدها على تخطّى ذاتها وإحراز النصر فى معاركها التاريخية. وإنه لمن الضرورة بمكان أن نبنى اندفاعنا النضالى المعاصر على أساس الوعى الصحيح والحقائق الثابتة إذا ما أردنا لمسيرتنا الحالية أن تكون انطلاقة تاريخية لا مجرد هبةّ عابرة، خصوصا أن تاريخ فلسطين هو تاريخ حافز لا تاريخ عبء.

فالوقائع التاريخية تثبت، بما لا يقبل الشك، وعى الشعب العربى الفلسطينى المبكّر على أخطار الصهيونية والاستعمار وتؤكد بشكل قاطع أن هذا الشعب قد ناضل نضالاً متواصلاً مريراً لمقاومة هذه الأخطار. وقد اتخذت المقاومة العربية الفلسطينية للصهيونية والاستعمار البريطانى أشكالاً عديدة وتبنّت مختلف الأساليب والوسائل الكفاحية من الاحتجاج إلى المقاطعة فالإضراب فالعصيان المدنى فالثورة المسلحّة.

جدير بالذكر بأن إعداد كتاب «تاريخ فلسطين الحديث» قد استغرق ما يزيد على الخمس سنوات. ولقد استندنا فى هذا البحث إلى الوثائق البريطانية السرية الرسمية وإلى الوثائق الصهيونية السرية، كما أننا عدنا إلى المصادر العربية الأولية المتوافرة فلم نأل جهدا فى التحقّق من الأحداث والتدقيق فى الوقائع التاريخية، فاضطررنا فى سبيل ذلك إلى الترحال والسعى وراء الوثائق المعنية فى الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والمشرق العربى.

وبديهى أنه ليس من الممكن تسجيل وقائع وأحداث تاريخ فلسطين الحديث كافة فى بحث موجز نسبياً كالبحث الذى نحن بصدده. ومع ذلك فقد حاولنا قدر استطاعتنا التركيز على مجرى الأحداث الرئيسية وتفاعل القوى الأساسية فى تاريخنا الحديث. وقد وجدنا من المناسب أن نبدأ بحثنا بتاريخ الهجرة الصهيونية الأول فى عام 1881 ونقف عند بداية الحرب العالمية الثانية على إثر نهاية الثورة الفلسطينية الكبرى 1939 - 1936، على أن يشمل الجزء الثانى من البحث الفترة الواقعة ما بين 1940 و1970.

أول محاولة عربية جادة لتسجيل تاريخ فلسطين الحديث، استناداً إلى المصادر التاريخية الأولية، لإبراز نضال شعب فلسطين عبر أكثر من نصف قرن من الزمن، وأن نكون قد رصدنا حقيقة أهداف السياسة البريطانية الاستعمارية والمخططات الصهيونية فى فلسطين لا كمؤامرة ضد شعب فلسطين وحسب، بل ضد وحدة الأمة العربية وتقدّمها أيضاً.