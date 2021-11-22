  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التجارة" تستدعي 1119 مركبة مرسيدس "S-Class"

Print
"التجارة" تستدعي 1119 مركبة مرسيدس "S-Class" "التجارة" تستدعي 1119 مركبة مرسيدس "S-Class"
بسبب خلليْن في الوسادة الهوائية ومضخة الوقود

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 948 مركبة مرسيدس "S-Class" 2021.

وأوضحت أن الاستدعاء جاء لخلل في برمجة وحدة التحكم بالوسادة الهوائية لجهة الراكب الأمامي قد يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب مما يزيد من احتمالية خطر الإصابة حال وقوع حادث.

ودعت إلى التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن استدعاء 171 مركبة مرسيدس "S-Class" 2021 – 2022 .

وأشارت إلى أن الاستدعاء سببه وجود خلل في تثبيت تهوية مضخة الوقود قد يؤدي إلى تعطلها وتوقف المحرك بشكل مفاجئ مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار