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موعد ومكان جنازة وعزاء الإعلامية أسماء مصطفى

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موعد ومكان جنازة وعزاء الإعلامية أسماء مصطفى موعد ومكان جنازة وعزاء الإعلامية أسماء مصطفى

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قال النائب أيمن أبوالعلا، عبر صفحته الرسمية، «فيس بوك»، إن صلاة الجنازة على زوجته الإعلامية أسماء مصطفى، بعد صلاة العصر، اليوم الاثنين، في مسجد الشرطة بأكتوبر والعزاء، غدًا الثلاثاء داخل المسجد أيضًا.

وأضاف «أبوالعلا»: «اللهمّ افسح لها في قبرهامدّ بصره، وافرش قبرها من فراش الجنّة. اللهمّ أعذها من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها. اللهمّ املأ قبرها بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لها، وارْحمْهُا، وعافِهِا، واعْفُ عنْهُا، وَأَكرِمْ نزُلَها، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُا، واغْسِلْهُا بِِ، والثَّلْجِ، والْبرَدِ، ونَقِّها منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُا دارا خيرًا مِنْ دَارِه اوَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِا، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِها، وأدْخِلْه االجنَّةَ، وَأَعِذْها منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار».

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اسماء مصطفي واطفالها

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