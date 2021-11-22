إسرائيل تخصص ميزانية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمكافحة العنف ضد المرأة

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" وكالة أخبار المرأة "

أعلنت إسرائيل اليوم (الأحد) عن تخصيص ميزانية بقيمة 155 مليون شيقل إسرائيلي جديد (50 مليون دولار أمريكي) لمكافحة العنف ضد المرأة.

وقالت وزيرة النقل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي التي تترأس المجلس الوزاري المصغر لشؤون المساواة بين الجنسين في افتتاح الجلسة الأولى للمجلس أنه تم تخصيص ميزانية بقيمة 155 مليون شيقل لمكافحة العنف ضد المرأة في إسرائيل.

وأضافت "سنستخدم الميزانية في العلاج والتعليم وإنفاذ القانون"، موضحة أن هذه الميزانية ستساهم في "وقف العنف المروع وستسمح بالتحرك نحو المساواة والحياة بدون عنف".

وقالت "لقد حان الوقت للانتقال من الحديث إلى الأفعال"، موضحة أنه يجب النظر إلى العنف ضد المرأة على أنه تحد مجتمعي يتطلب حماية الضحايا ومساعدتهم.

وأظهر تقرير نشرته وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي الإسرائيلية شهر أكتوبر الماضي أن هناك زيادة بنسبة 10% في عدد حوادث العنف الأسري في إسرائيل خلال عام 2021.

وقالت وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي الإسرائيلية في التقرير أنه تم إجراء حوالي 7977 مكالمة على الخط الساخن للعنف الأسري التابع للوزارة خلال هذا العام مقارنة بنحو 7179 في عام 2020.

وأظهر التقرير أن من بين إجمالي المكالمات تم إجراء حوالي 4382 مكالمة بسبب العنف ضد المرأة، و1649 مكالمة تتعلق بالعنف ضد الأطفال، و295 مكالمة تتعلق بالعنف ضد الرجال، و853 مكالمة تتعلق بالعنف ضد كبار السن أو أفراد الأسرة الآخرين.

وتم إصدار هذه الأرقام قبيل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف في 25 نوفمبر.

وفي يوليو عام 2021، أمر وزير المالية أفيغدور ليبرمان بتخصيص 55 مليون شيكل (17 مليون دولار) على الفور لجهود منع ومعالجة العنف الأسري.

ووفقا لتقرير نشرته المنظمة النسائية الصهيونية العالمية وهي (منظمة تطوعية مكرسة للرعاية الاجتماعية في جميع قطاعات المجتمع الإسرائيلي، والنهوض بمكانة المرأة) الأسبوع الماضي فإن 26 امرأة قتلت في إسرائيل في عام 2020، 13 منهن قتلن على يد أزواجهن.

وبحسب المنظمة، فإنه منذ بداية عام 2021 قتلت 20 امرأة في إسرائيل.