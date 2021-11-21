ثقافة قنا تناقش حقوق الطفل الدولية

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عقد قصر ثقافة الطفل بقنا محاضرة بعنوان «حقوق الطفل في المواثيق الدولية» أوضحت مها محمد، حقوق المرأة والطفل بالمواثيق الدولية اذا أن المرأة هي كل المجتمع فهي من تنجب وتربي النشء ولد وبنت لذلك الاهتمام بها ثقافيا وصحيا ينتج جيل واعي فكريا وصحيا وثقافيا، كما أن حقوق الطفل في المواثيق الدولية، وتربية طفل معتدل سليما بعيدا عن التطرف الفكري والعنف والتنمر، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمنيرة الحديثة محاضرة بعنوان «المدرسة التكعيبية في الفن التشكيلي» وتناول سعيد محمد عمر بداية ظهور المدرسة التكعيبية في فرنسا قبيل الحرب العالمية الأولى وأهم مؤسيسها وروادها وأشهر فنانى هذه المدرسة والسمات المميزة لها.

نظم بيت ثقافة الحرية بالمعنى محاضرة بعنوان «أدب الأطفال وتكوين الوجدان» أوضح محمد صالح أدب الأطفال شكل من أشكال التعبير الفني له منهجه وأساليبه، منها ما يتصل بلغة الطفل ويتوافق مع حصيلته الأسلوبية لسنه، ومنها ما يتصل بمضمون القصة ومناسبتها للمرحلة العمرية للطفل، ومنها ما يتصل بفن الحكاية نفسه.