مصري وجزائري ضمن صفقات برشلونة المقترحة في الشتاء

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تواصل إدارة برشلونة محاولة ترتيب الأوراق والإعداد إلى ملف فترة الانتقالات الشتوية بتحديد الأسماء المطلوبة وذلك بعد التعاقد مع البرازيلي داني ألفيش.

وقالت تقارير صحفية كتالونية، أن مدرب البارسا الجديد تشافي هيرنانديز، قد اقترح التعاقد مع قلب الهجوم الجزائري بغداد بونجاح لاعب فريق السد القطري.

ويرى تشافي أن بونجاح يمتلك المقومات التي تؤهله لقيادة برشلونة هجوميًا خلال الفترة المقبلة حيث يجيد إنهاء الهجمات بشكل جيد وتحويلها إلى أهداف.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن رغبة برشلونة أيضًا في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

صفقة انتقال صلاح إلى إسبانيا قد تشهد بعض المعوقات بسبب المطالبات المادية المرتفعة لإدارة الريدز نظرًا للقدرات التي يتمتع بها اللاعب والمستويات التي يقدمها مؤخرًا.

وكان جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، قد أكد أن بونجاح يقد يصبح مهاجمًا في صفوف برشلونة خلال وقت قريب وذلك بفضل المستويات الرائعة التي يقدمها.

وأضاف: «بغداد بونجاح لاعب كبير، ومن بين اللاعبين القلائل الذين استطاعوا كتابة التاريخ في الدوري القطري، وهذا الأمر ليس سهلا».

وتابع: «البعض يستهين بالدوري القطري، ويعتبره ضعيفا، وهذا الأمر خاطئ، فنحن نتحدث عن بطولة استقطبت الكثير من النجوم العالميين، وأسماء لامعة في كرة القدم، على غرار خاميس ونزونزي والبقية».

وفي رده على سؤال حول رأيه في انتقال تشافي، مدرب نادي السد، إلى تدريب كتيبة النادي الكتالوني، قال: «لا أعلم»، قبل أن يضيف مبتسما «المهم أن بونجاح قد يلعب في برشلونة».

ويعد بغداد بونجاح من أبرز المهاجمين خارج قارة أوروبا ويقدم مستويات رائعة رفقة منتخب الجزائر ونادي السد القطري.