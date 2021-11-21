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إلهام شاهين تنعى سهير البابلي : حققت المعادلة الصعبة في تقديم الكوميديا

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إلهام شاهين تنعى سهير البابلي : حققت المعادلة الصعبة في تقديم الكوميديا إلهام شاهين تنعى سهير البابلي : حققت المعادلة الصعبة في تقديم الكوميديا

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نعت الفنانة إلهام شاهين الفنانة سهير البابلي بعد وفاتها مساء اليوم، عن عمر يناهز الـ85 عاما، مشيرة إلى أنها من أهم رمز البهجة بالوسط الفني قائلة: «لها رصيد ومكانة كبير لدى جمهورها كفنانة كوميديا كبيرة».

قالت «إلهام» في تصريحات تلفزيونية، إنها تشرفت بالعمل مع الفنانة الراحلة سهير البابلي في فيلم «سيد قشطة»، قائلة: «استمتعت بالوقوف أمامها كممثلة كبيرة بيتعملها ألف حساب، هي إنسانة بحق وأقدم التعازي لأهلها وجمهورها ومحبيها في والوطن العربي».

وأضافت: «الدرس الأهم اللي تركته الفنانة سهير البابلي بعد مسيرتها الفنية في الوسط الفني، انها حققت المعادلة الصعبة في تقديم عمل كوميدي ومضحك رسالة هادفة» واختتمت: «الفنانة الراحلة سهير البابلي تشرفت بالعمل معها وهي من أهم الفنانين المسرح على مدار الأعوام الماضية، ولها رصيد ومكانه كبير لدى جمهورها كفنانة كوميديا كبيرة».

كان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أعلن الأحد، وفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، عن عمر يناهز 85 عاما.

وولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1935 في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ونشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل. ظهرت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها الذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين. والفنانة الراحلة لها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير.

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