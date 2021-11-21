موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة والتشكيل

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تلعب مباراة الأهلي وغزل المحلة غدًا الأثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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ويسعى المارد الأحمر إلى مواصلة نتائجه القوية في بطولة الدوري وتحقيق الفوز الخامس على التوالي والحفاظ على العلامة الكاملة.

في المقابل، يتسلح «أرجنتين مصر» بعاملي الأرض والجمهور من أجل مواصلة العروض الرائعة في النسخة الحالية والخروج بنتيجة إيجابية.

وتنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة غدًا الأثنين، عند الساعة الخامسة والنصف على ملعب الثاني، في أحد كلاسيكيات الكرة المصرية عبر تاريخها.

ويمكنكم مشاهدة اللقاء تلفزيونيًا عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت مع وجود فقرات تحليلة مميزة، كما يوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة اللقاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة.

ومن المتوقع أن يحافظ بيتسو موسيماني مدرب المارد الأحمر، على التشكيل الأساسي في المواجهة الأخيرة أمام المقاولون العرب.

وسيتواجد محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول مع ثلاثي وسط ملعب مدافع (أكرم توفيق – آليو ديانج – عمرو السولية).

وسيعتمد الجنوب أفريقي على ثلاثي في الجزء الهجومي مكون من محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وقلب الهجوم محمد شريف.

وعلى الجانب الاخر، سيعتمد محمد عودة مدرب غزل المحلة على العناصر الأساسية التي ظهرت في المباريات السابقة، في محاولة لإعادة تفوق الموسم الماضي بهدف دون رد.

وسيستمر عمرو شعبان في حارسة عرين زعيم الفلاحين، فتح الله كماتشو- معاذ الحناوي (قلب دفاع)، يحيي حامد (ظهير أيمن)، إيهاب سمير (ظهير أيسر).

وسط الملعب :حميدو ماو، احمد عفيفي، فوافي.

الهجوم: عبده يحيي، ابراهيما كونيه، احمد غنيم.

ودائما ما تشهد مباراة الأهلي وغزل المحلة إثارة كبيرة ومتعة هجومية خاصة في ملعب الأخير حيث يتسبب في متاعب كبيرة للأول.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالعلامة الكاملة 12 نقطة، فيما يأتي غزل المحلة في المركز الخامس برصيد 8 نقاط.