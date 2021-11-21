إعلامي يكشف تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع كهربا

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كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مسؤولو نادي بيراميدز، يترقبوا مصير محمود كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من البقاء أو الرحيل تمهيدًا للحصول على خدماته الفنية خلال الفترة المُقبلة.

وقال محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية :«عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، بدأ في فتح ملف التعاقد مع كهربا مع مطلع الموسم الجديد، حال رحيلة عن الأهلي، بسبب ابتعاده عن المشاركة مع الفريق الأحمر، فضلاً عن توتر العلاقة بينه وبين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني».

وأضاف :«مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، استقر على فتح خطوط إتصال مع أحمد يحيي، وكيل كهربا للحديث معه عن الرحيل عن القلعة الحمراء في يناير المقبل إلى أي دوري خليجي، عن طريق البيع النهائي تمهيدًا للعودة للدوري المصري من جديد مع مطلع الموسم الجديد عبر بواية بيراميدز».

يُذكر أن كهربا، لم يشارك مع الأهلي في أي مباراة منذ انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، وتم استبعاده من قائمة الفريق أمام الزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة.