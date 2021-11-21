الأمم المتحدة تعلق على الاتفاق السياسي الجديد في السودان

★ ★ ★ ★ ★

رحبت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، في بيان لها، بالاتفاق مؤكدة «ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي».

ودعت البعثة من اسمتهم بـ«شركاء الانتقال» إلى «معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون».

وطالبت البعثة جميع أطراف العملية السياسية في السودان إلى «ضمّ أصوات الشباب لتلبية مطالب الشعب السوداني».

وتابعت «نحثّ جميع الأطراف المعنية في السودان على المشاركة البناءة وبحسن نية لاستعادة النظام الدستوري والعملية الانتقالية».

ووقع البرهان وحمدوك، اليوم الأحد، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه، بعد نحو شهر من عزله.

ونقل التلفزيون السوداني الرسمي مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي الذي تلاه متحدث خلال الحفل.