الرئيس اللبناني يتحدث عن «إشارات إيجابية» حول اتفاق مع إسرائيل

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قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن هناك «إشارات إيجابية» بشأن التوصل لاتفاق يضمن مصلحة لبنان وسيادته على مياهه وثرواته الطبيعية ويؤدي لاستئناف التنقيب عن النفط والغاز.

وقال عون، في كلمة متلفزة، اليوم الأحد «أيها اللبنانيون، هموم الداخل لا يمكن أن تنسينا المواجهة الحقيقية من أجل الدفاع عن سيادتنا وتحرير الباقي من أرضنا وحماية حقوقنا في مياهنا، وكان خيارنا ولا يزال التفاوض غير المباشر لترسيم حدودنا البحرية الجنوبية».

وأضاف «هناك إشارات إيجابية بدأت تلوح للتوصل إلى اتفاق يضمن مصلحة لبنان وسيادته على مياهه وثرواته الطبيعية، ويؤدي إلى استئناف عملية التنقيب عن النفط والغاز».