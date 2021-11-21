طهران تؤكد ضرورة الاستفادة من تجارب التعاون الايراني الروسي حول سوريا

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أكد وزير الخارجية الإيراني «حسين امير عبداللهيان»، ضرورة الاستفادة من تجارب التعاون الإيراني الروسي خلال مرحلة مكافحة الارهاب في سوريا، جاء ذلك خلال لقاء مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص بالشأن السوري «الكساندر لافرينتيف».

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى حرص الحكومة الايرانية الجديدة على الارتقاء بمستوى العلاقات الشاملة بين طهران وموسكو؛ كما اعتبر التعاون الايراني الروسي فيما يخص الوضع السوري، تجربة ناجحة تحققت بناء على مطلب وارادة الحكومة السورية وسيادة هذا البلد.

وأكد مبعوث بوتين إلى سوريا، على أهمية المفاوضات وتبادل الزيارات بين المسؤولين الروس والايرانيين حول شتى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي الصعيدين الثنائي ومتعدد الاطراف، إلى جانب الوضع الراهن في سوريا.

وقدم لافرينتيف خلال اللقاء مع وزير الخارجية الايراني بطهران اليوم، نبذة عن مباحثاته الاخيرة في دمشق واخر الاجراءات والتطورات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري.