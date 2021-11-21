 مسرحية «حواديت الأراجوز» بقرى حياة كريمة في مغاغة 

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال فرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، لليوم الثانى على التوالى العرض المسرحى «حواديت الاراجوز» من إنتاج المسرح القومى للأطفال، ضمن خطة «مسرح المواجهة والتجوال” بقيادة الفنان محمد الشرقاوى، بقرية ميانة بمركز مغاغة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة» والتى تستمر حتى ٢٤ نوفمبر الجارى بمركز شباب ميانة.

العرض تأليف راندا إبراهيم، وإخراج محسن عزب، أشعار فوزى المليجى، موسيقى وألحان وائل عوض، ديكور وأزياء إيمان الشيخ، مسكات مجدى ونس، استعرضات أشرف فؤاد.

يقدم العرض فكرة حكي حواديت بين عم زمان وصديقه وشريكه في المكتبة الأراجوز وذلك عبر قراءة مسرحية لبعض الكتب، يتخللها التمثيل الاستعراض والغناء في جو فانتازي شيق للطفل والأسرة على حد سواء، كما يرسخ العرض في مفهوم الطفل العديد من القيم التربوية والسلوكية الصحيحة، بطولة نخبة متميزه من الفنانين منهم رندا قطب، محمودعامر، عادل الكومى، عادل خلف، مجدى عبيد، عادل ماضى، محمد خليل، محمد بسيونى، حمزه عبدالله، فوزى المليجى.