عون ينقل لوفد أمريكي رغبة لبنان في استئناف التفاوض مع إسرائيل

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جي بي سي نيوز :- قال الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، إن بلاده تتطلع إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر بعبدا الرئاسي (شرق بيروت) وفدا أمريكيا ضم عضوي الكونجرس داريل عيسى ودارين لحود، ورئيس "مجموعة الدعم الأمريكي من أجل لبنان" السفير اد غبريال، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أممية وأمريكية، حيث انعقدت منذ ذلك الحين 5 جولات محادثات، آخرها في 4 مايو/أيار الماضي.

وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كلم، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، لكن الوفد اللبناني المفاوض يقول إن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كلم.

وأكد عون التزام لبنان بـ"تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701"، لافتا إلى الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل من وقت لآخر لهذا القرار.

والقرار 1701‎، تبناه مجلس الأمن الدولي في أغسطس/آب 2006 لوقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، عقب حرب بين الأخيرة و"حزب الله" استمرت 33 يوما.

وأبلغ عون الوفد الأمريكي بأن لبنان بدأ مسيرته للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيش فيها، عدة، من خلال تحضير برنامج للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

بدورهما، نقلا داريل عيسى ودارين لحود إلى عون اهتمام الكونجرس الأمريكي بالوضع في لبنان، والحرص على الاستمرار في تقديم المساعدات للمؤسسات اللبنانية المدنية منها والعسكرية، حسب البيان.

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