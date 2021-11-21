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كان يجب إخطار الزوجة الأولى.. نقيب المأذونين يعلق على زواج البيج رامي

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كان يجب إخطار الزوجة الأولى.. نقيب المأذونين يعلق على زواج البيج رامي كان يجب إخطار الزوجة الأولى.. نقيب المأذونين يعلق على زواج البيج رامي

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قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إنه كان على المأذون الذي عقد زواج ممدوح السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي» بطل مستر أولمبيا 2021، إعلام زوجته الأولى بزواجه الثاني، مؤكدًا أن الزوج غير مُجبر شرعًا على مشاورة الزوجة الأولى أو إبلاغها حال زواجه من زوجة أخرى غيرها.

وأضاف «إسلام عامر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج جديدة، اليوم الأحد، أنه «كان يجب على المأذون إرسال إخطار مسجل لزوجة بيج رامي الأولى، في فترة لا تقل عن 7 أيام، يفيد بزواجه للمرة الثانية، مشدداً على أنه من حق الزوجة الأولى رفع دعوى طلاق للضرر ضد زواج البيج رامي دون علمها».

وكشف نقيب المأذونين: «أن زواج البيج رامي صحيح شرعا حتى في حال عدم إبلاغ زوجته الأولى، مؤكدا أن هناك البعض يقوم بإعطاء المأذون بيانات بعناوين غير صحيحة عن زوجاتهم الأولى، مضيفاً أن عقوبة إعطاء بيانات خاطئة تقدر بـ 200 جنيه».

كان بطل كمال الأجسام ممدوح السبيعي المعروف بـ«بيج رامي» احتفل بزفافه من زوجته الثانية، ويستعد لقضاء شهر العسل خارج مصر، وتعد هذه الزوجة هي الثانية بعد زوجته الأولى، والبطل العالمي بيج رامي حصل على بطولة أولمبيا للعام الثاني على التوالي.

المصرى اليوم

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