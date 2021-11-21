«الإفتاء»: الإنسان لا يحاسب على «شتيمة» الناس في السر

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ورد سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر عبر صفحة الدار على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من سائل يقول: هل أحاسب على شتيمة الناس في سري؟

ورد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، قائًلا: «لا يحاسب المرء إلا على ما يفعله أو يتلفظ به، كما جاء في الحديث النبوي حيث قال رسول الله: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم؟»

وأضاف أمين الفتوى: «طالما لم تخرج ألفاظ أو تصدر أفعال من الإنسان في الجهر، فلا محاسبة على ذلك، لكن الإنسان لا يترك نفسه للشيطان، فمرة وساوس، وثانية وثالثة، ومن الممكن في النهاية يوصل للقول أو الفعل».

وتابع شلبي: «فالإنسان يقطع تلك الوساوس التي تشتمل على شتائم من الشيطان بالاستعاذة والاستغفار، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث ينصرف عنه الشيطان ولا يشتم بينه وبين نفسه الناس».