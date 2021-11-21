«الزراعة» تنشر تفاصيل خطة دعم مزارعي وسط سيناء لتحقيق الأمن الغذائي بالمحافظة

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قام مركز بحوث الصحراء ممثلا في وحدة إنتاج وتصنيع الأعلاف بمحطة بحوث بالوظة التابعة للمركز بتوفير 30 طنا بالمجان من الأعلاف الحيوانية المركزة لدعم المزارعين وصغار المربين الأكثر إحتياجا بمركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء.

وقال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتنمية الشاملة في سيناء، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنمية الزراعية المستدامة في سيناء ودمج أبنائها، موضحا إن من أهم أهداف المركز هي النهوض بالثروة الحيوانية وتنميتها بالمناطق الصحراوية، والتي يجب الإهتمام بها للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمناطق الصحراوية.

وأضاف «زغلول»، إنه من بين أهداف مركز بحوث الصحراء، توفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي إعتمادا على النهوض بالثروة الحيوانية والتي تعد أحد أعمدة الأمن الغذائي من خلال التوسع في زراعة المراعي الخضراء، وكذلك توفير الأعلاف.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء ان إنتاجية الثروة الحيوانية تتأثر بدرجة كبيرة بمدى توفر الإمكانات الغذائية لها كما ونوعا، وذلك من خلال رفع كفاءة الموارد المائية والأرضية التي تضمن الإستخدام الأمثل لهذه الموارد لزيادة معدلات تحقيق الأمن الغذائي.

ومن جانبه قال الدكتورحسام عبدالعال رئيس البرنامج البحثي لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة ان النهوض بالثروة الحيوانية والعمل على تنميتها تأتي ضمن الأنشطة التطبيقية للبرنامج بالتعاون مع برنامج إنتاج وتصنيع الأعلاف بمركز بحوث الصحراء .

وأضاف «عبدالعال»، أنه سيتم تطبيق هذه الأنشطة على أرض الواقع وفقا لاحتياجات الزراع وصغار المربين بمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء مؤكدا على أهمية الثروة الحيوانية كمصدر دخل رئيسي للكثير من بدو سيناء، ومساهمتها في توفير الغذاء للأسر بالتجمعات البدوية.

وأوضح رئيس البرنامج البحثي لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية أن هذه الأنشطة تشمل أيضا إنتاج الالبان والأسمدة والجلود، كما تضمن لكثير من البدو محدودي الموارد البقاء على درجة عالية من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والزراعة المستدامة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الحاوي رئيس برنامج إنتاج وتصنيع الأعلاف بمركز بحوث الصحراء أن من ضمن الأنشطة التطبيقية التي سيقدمها البرنامج في الفترة المقبلة بجانب توفير الأعلاف دعم الزراع وصغار المربين الأكثر إحتياجا بعدد من رؤوس الأغنام والماعز بالمجان.

وأضاف «الحاوي»، ان الأنشطة التطبيقية تشمل أيضا نشر حملات متتالية للقوافل البيطرية لمتابعة حالة الحيوانات، والعمل على توفير اللقاحات وتقديم الإرشادات البيطرية لمربي الحيوانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها في نطاق التجمعات البدوية التابعة لمركز ومدينة الحسنة مما يسهم بشكل كبير في إحداث التكامل بين مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بالمنطقة.