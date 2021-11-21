الصدر يدين الضغوط لتغيير نتائج الإنتخابات

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أدان الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر الأحد كل الضغوطات التي تتعرض لها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في البلاد والتدخل في عملها للضغط باتجاه تغيير نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي في تويتر: «نعلن عن نزاهة وعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ودقة مهنيتها في كل تفاصيل عملها ونرفض التدخل بعملها من جهة ونؤكد على سلامة أفرادها والمنتمين لها».

وأضاف الصدر «ندين ونشجب كل الضغوطات السياسية والأمنية التي تتعرض لها المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات من أول يوم من عملها وإلى يومنا هذا وأقف إجلالاً واحتراماً لمواقفها المهنية النزهة وأقدم الشكر لكل أعضائها».

وحذر الزعيم الشيعي «لا ينبغي التدخل في عمل مفوضية الانتخابات والمحكمة وفي تصديقها على النتائج التي يريد البعض تغييرها ليمكنهم من مجاراة الكتلة الأكبر ليتمكنوا من تعطيل حكومة الأغلبية».

وتطالب الأحزاب الشيعية الخاسرة بالانتخابات وأبرزها تحالف الفتح ودولة القانون الحكمة الوطني والنصر وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق بإعادة عمليات العد والفرز للانتخابات البرلمانية يدويا لجميع المحطات الانتخابية على خلفية تبنيهم طروحات للتشكيك بنتائج الانتخابات وحصول عمليات تزوير الأمر الذي تعده المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مخالفات لقانون الانتخابات الذي ينص على إعلان نتائج الانتخابات إلكترونياً وإعادة عمليات العد يدوياً للمحطات المطعون بها .

وسمحت الأحزاب الشيعية لجماهيرها بنصب خيام اعتصامات عند بوابات المنطقة الخضراء الحكومية للشهر الثاني على التوالي للضغط باتجاه إعادة عمليات العد والفرز يدوياً لجميع المحطات الانتخابية.