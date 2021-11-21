«الزراعة»: الموافقة على تسجيل صنف جديد من الذرة الشامية الصفراء

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية أن لجنة تسجيل أصناف الحاصلات الحقلية بوزارة الزراعة وافقت على تسجيل صنف جديد من الذرة الشامية هو الهجين الثلاثي 377 الأصفر، بإنتاجية متوسطة تصل إلى 27 – 30 أردبا للفدان.

وأضاف خليل في تصريحات صحفية الأحد ان الصنف الجديد من الذرة الشامية الصفراء يتميز بالمحصول العالي وصفات الجودة العالية من ناحية القيمة الغذائية، وتعدد الإستخدام، موضحا ان الهجين الجديد يمكن استخدامه كمحصول سيلاج بالكلوز أو بدون الكوز، بالإضافة إلى السعر المناسب لمزارعي الذرة الصفراء من ناحية تكاليف شراء التقاوي.

ومن جانبه قال الدكتور حاتم الحمادي رئيس قسم بحوث الذرة بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية ان الصنف الجديد بإنه من المحاصيل الموفرة للمياه مقارنة بالأصناف التقليدية، مشيرا إلى إنه يعد من الأصناف المتوقع ان تحقق طقرة في إنتاجية محصول الذرة الشامية الأصفر بما ينعكس على زيادة الإنتاج الكلي لمصر من الذرة الصفراء.

وأضاف «الحمادي»، ان الخطة البحثية لقسم بحوث الذرة الشامية يستهدف إستنباط أصناف من الذرة تحقق أهداف خطة الدولة في التوسع في زراعات الذرة الشامية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية من خلال رفع كفاءة الموارد المائية والأرضية.