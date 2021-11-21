استشاري: خبرة الطبيب تنعكس بشكل كبير في جراحات السمنة

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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن بعض المرضى يكون لديهم التصاقات عنيفة جدًا داخل المعدة، وهذا الأمر يكتشفه الطبيب عند إجراء جراحة السمنة.

وتابع «السبكي»، خلال حواره ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هناك ضرورة أن يمتلك الطبيب كافة المهارات اللازمة لمواجهة أي شيء مفاجئ، معقبًا: «الجراح لازم يكون جاهز لأصعب أنواع الجراحات».

وأضاف أن خيرة الطبيب تنعكس بشكل كبير في جراحات السمنة، مشيرًا إلى أن التكميم عبارة عن قص جزء من المعدة، ولكن من خلال خبرة الطبيب يتم إزالة الجزء القابل للتمدد الذي يتواجد خلف المعدة أو الجزء الذي يزيد الشعور بالجوع.