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هل تقام شعبة مهرجانات داخل نقابة الموسيقيين ؟ هاني شاكر يرد

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هل تقام شعبة مهرجانات داخل نقابة الموسيقيين ؟ هاني شاكر يرد هل تقام شعبة مهرجانات داخل نقابة الموسيقيين ؟ هاني شاكر يرد

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ردّ الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على إمكانية تأسيس شعبة لمطربي المهرجانات داخل النقابة مثل مطربي الراب.

وقال شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»: «الراب له شعبة في النقابة من زمان مش من دلوقتي خالص، ودلوقتي الولاد دول كتروا لأنه بقى موجة من الموجات الفنية اللي الشباب بيحبوها ومنتشرة، وأنا وزملائي في المجلس أن كل من ينجح في هذه الشعبة يمضي تعهد على الالتزام بكل ما يقوله أو يصوره، والمخالف يسحب منه التصريح».

أضاف: «بالنسبة للمهرجانات، المهرجانات مشكلتها إنها معتمدة على الإسفاف والخروج عن المألوف وعدم الالتزام بالقيم والعادات والتقاليد، هما مش بيقولوا غير الكلام اللي يلفت النظر، هما مش معاهم لا فرقة ولا مزيكا ولا أي حاجة إلا الإيقاع والكلام الملفت للنظر، وللأسف الكلام دايما بيبقى خارج».

تابع: «للأسف معظم بتوع المهرجانات فعلا مش بيعرفوا يغنوا ولا يؤدوا حتى، دول ملهمش علاقة بالغناء، هو الغناء بالعافية؟ أنا عايز أبقى دكتور هبقى دكتور بالعافية؟ عايز أبقى رسام هبقى رسام بالعافية؟ أكيد لأ».

المصرى اليوم

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