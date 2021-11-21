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موقف تعرضت له الفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلي، تسبب فيه الفنان الراحل عبدالحليم حافظ وقالت إنها لن تنس ذلك اليوم.

وقالت الفنانة خلال لقاءها مع الإعلامي الكبير مفيد فوزي، بعد سؤالها كيف جاءت لكي الجرأة لتنافسي عبدالحليم حافظ، والتي بدورها ردت إنه كان دائم المزاح وخفيف الظل.

أوضحت الفنانة قائلة: «كنا رايحين المكتب أنا وهو ومنير مراد، لقيت من بعيد واحد بيشاور لي بإعجاب، وأخرى بتبعت لي قبلة، قلت الله أنا اشتهرت خالص، لقيت منير مراد قالي لأ» وتابعت: «لغاية ما قلت لهم أنا هروح الناحية التانية من الرصيف، وأنت في الرصيف ده، لقيت شوارع سليمان باشا، وقصر النيل، وعماد الدين، وإحنا في عدلي، كل الجمهور برك على عبدالحليم حافظ، فقام هو عمل لي من بعيد «هاي تاخدي شوية؟»، فضلت أعيط طول اليوم وصالحني وسهرني برة اليوم ده، اللهم يرحمهم».

كانت الفنانة الكبيرة سهير البابلي، رحلت مساء اليوم، عن عالمنا، بعد أزمة صحية تعرضت لها، مما نتج عنها دخولها الرعاية المركزة.