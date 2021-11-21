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نعت الفنانة إسعاد يونس صديقتها الفنانة الراحلة سهير البابلي، التي وافتها المنية اليوم الأحد عن عمر يناهز 86 سنة بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا.

وقالت إسعاد عبر «تويتر»:«إنا لله وإنا إليه راجعون، تلقيت الخبر الحزين وأنا خارج البلاد، فارقتني حبيبتي وعشرة عمري ورفيقة أيامي وأستاذتي سهير البابلي».

وأضافت إسعاد يونس: «محاولات مستميتة للعودة إلى مصر حتى أكون في وداعها، اسألك اللهم اللطف يا أرحم الراحمين، فالمصاب جلل، عزائي الوحيد الآن أن أجد مكان فارغ في أول طائرة».

سهير البابلي ولدت في 14 فبراير 1935 في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

وظهرت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها الذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين.