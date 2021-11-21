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رحلت عن عالمنا، مساء اليوم، الفنانة الكبيرة سهير البابلي، عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض .

وقبل نحو 6 سنوات، حلت الفنانة سهير البابلي ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» الذي كان يذاع على شاشة cbc، وتحدثت خلال لقائها عن المسلسل الناجح «بكيزة وزغلول» الذي بدأ عرضه في العام 1987.

تحدثت «البابلي» عن استقبال الجمهور للمسلسل وقت عرضه، قائلة: «أنا كنت مخضوضة أوي، وعارفة إنه مش هينجح، ودي أول مرة أقولها، أنا كنت طبيعية زيادة عن اللزوم وانتي واللي معايا، فقلت لا إحنا حاجة جديدة أول مرة تحصل في التلفزيون المصري، ولكن الناس صعقوا».

وأضافت: «أنا في الشارع كان الناس بيخطفوني، أنا مشوفتش اتنين جم زينا أبداً يا إسعاد».

«بكيزة وزغلول» عمل درامي أنتج عام 1986 من تأليف إسعاد يونس، وبطولة سهير البابلي، إسعاد يونس، صلاح قابيل، مصطفى متولي، زوزو نبيل، شريف منير، إخراج أحمد بدر الدين، وتم عرضه في لبنان لأول مرة وبعد ذلك مع احتفالات بداية العام.