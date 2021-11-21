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رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة سهير البابلي، عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض، وهناك العديد من المواقف التي يتذكرها جمهورها، من بينها واقعة ارتداء الحجاب.

تحدثت البابلي عن قراراها في ارتدائها الحجاب، ببرنامج «100 سؤال»، قائلة: «خوفت من اللي هيحصلي بعد كده، وإن كل حاجة هنتحاسب عليها».

وأكدت «البابلي» أنها قامت بسؤال الشيخ محمد متولي الشعراوي، عن عدم ارتدائها الحجاب، فأجاب «حرام» شرعًا، فقامت بارتدائه على الفور.

وتابعت أن نجلتها «نفين» كان لها عامل كبير في ارتدائها الحجاب، موضحة أن نجلتها كانت ترتدي الحجاب من صغرها فخجلت من نفسها أن تكون نجلتها ملمة بالدين عنها.

ولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1935 في مركز فارسكور في محافظة دمياط، ونشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

ظهرت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها، الذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين، ولها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير.