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رئيس الأركان اليمني: إيران وأدواتها مصدر الإرهاب والفوضى بالمنطقة

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رئيس الأركان اليمني: إيران وأدواتها مصدر الإرهاب والفوضى بالمنطقة رئيس الأركان اليمني: إيران وأدواتها مصدر الإرهاب والفوضى بالمنطقة
"عزيز" طالب بدعم الشرعية في حسم المعركة مع الحوثي

رئيس الأركان اليمني: إيران وأدواتها مصدر الإرهاب والفوضى بالمنطقة

قال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم (الأحد): "إن إيران وأدواتها مصدر الشر والإرهاب والفوضى والعبث في المنطقة".

ولفت "عزيز" في مداخلة له في حوار المنامة 2021م، إلى أن ميليشيات الحوثي الكهنوتية لا تريد السلام وقابلت كل الاتفاقيات والمبادرات الرامية لإحلال السلام بالرفض والتعنت والتصعيد المتواصل ويجانب الصواب من يعتقد أنه بالإمكان التعايش مع هذه الميليشيات الإرهابية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وطالب رئيس الأركان اليمني بدعم موقف الحكومة الشرعية في حسم المعركة الوطنية على الأرض وإنهاء الانقلاب الحوثي وإفشال المخططات الإيرانية التخريبية في اليمن والمنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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