أستاذ علم الأوبئة: كورونا الآن أشرس على الفئات غير المتلقية للقاح

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علق الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، على استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في مختلف دول العالم قائلًا إن ارتفاع حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا عليه جدال علمي كبير، وحجم الوفيات والإصابات ما بعد تلقي اللقاح، أقل كثيرا مما قبل تلقي اللقاح.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المُذاع على قناة «dmc»، اليوم الأحد، إنه لا يوجد إحصائيات كاملة عن نسبة الوفيات لمن تجاوز على تلقيه اللقاح 8 أشهر، مشيرا إلى أن الإصابات في متحور دلتا الآن كثيفة رغم تلقي اللقاح.

وأضاف أن الفيروس الآن أشرس على الفئات غير المتلقية للقاح بعد انتشار دلتا بلس، محذرا من ظهور متحور أقوى وأشرس من دلتا بلس، يقاوم اللقاحات بشكل أكبر، نتيجة بطء تعاطي اللقاحات حول العالم.

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة: «نسب الوفيات نادرة للغاية والإصابات غير حادة لمن تلقى اللقاح ولم يمر على تلقيه له 8 أشهر».