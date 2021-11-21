محافظة القاهرة تعلن موعد انتظام الدراسة بعد موجة الأمطار

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قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن المحافظة تنسق بشكل دائم مع هيئة الأرصاد الجوية، وبناء على التحذير القادم من الهيئة تم رفع درجة الاستعداد على مستوى جميع غرف العمليات والأحياء وشركة الصرف الصحي ووزارة الكهرباء والمديريات منذ يوم الجمعة الماضي، استعدادًا لحالة عدم الاستقرار الجوية يومي السبت والأحد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن المحافظة وزعت الشفاطات في أماكن تجمعات المياه، ونفذت أكثر من 21 بالوعة أمطار بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لافتا إلى أنه تم دعم الشفاطات بـ 30 شفاطًا جديدًا، بجانب تنفيذ نفق بطول 1200 متر وبتكلفة 200 مليون جنيه لتخفيف التصرفات المائية على طريق الأوتوستراد.

ونوه بأن المحافظة أنشأت أيضًا محطة رفع سحبت المياه في منطقة طرة والمعادي والبساتين، مردفا: «المحافظة رفعت كفاءة محطة الرفع بعين شمس لاستيعاب 200 متر مكعب مياه في اليوم.

واستطرد قائلًا: «قمنا بالاستعداد والتنسيق الجيد مع كل الجهات بداية من هطول الأمطار في الرابعة والنصف من مساء أمس، مؤكدًا أن المحافظة تعرضت لهطول أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة، وأمطار غزيرة في بعض الأماكن وهو ما دفع المحافظ اللواء خالد عبدالعال، لاتخاذ القرار بتعطيل الدراسة أمس واليوم.

وبسؤال المتحدث باسم محافظة القاهرة هل سيتم تعطيل الدراسة غدًا في المدارس والجامعات قال: «الدراسة تنتظم غدًا بشكلها الطبيعي».