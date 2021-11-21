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محافظ أسوان : 503 وحدات سكنية جاهزة للمتضررين من السيول

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محافظ أسوان : 503 وحدات سكنية جاهزة للمتضررين من السيول محافظ أسوان : 503 وحدات سكنية جاهزة للمتضررين من السيول

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قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المحافظة أصبحت مستقرة تمامًا حاليًا وهناك تحسن في حال الجو، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من آثار السيول ورفع التراكمات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن المجتمع المدني والجمعيات ومؤسسات الدولة كان لهم دورًا كبيرًا في هذه الأزمة، مؤكدًا أن أسوان تخطت هذه المشكلة. وأوضح أنه لا توجد أضرار حاليًا في أسوان، لافتًا إلى وجود 503 وحدات جاهزين للمتضررين، مؤكدًا فرش الوحدات السكنية الموجود بها متضرري السيول، مشيرًا إلى أن كل هؤلاء المواطنين يتم التعاون معهم بشكل كبير.


وناشد كل المواطنين المضارين بالتوجه لمساكن وشقق مجهزة وملائمة للمعيشة على غرار الأسمرات، مؤكدًا أن أغلب المنازل التي تضررت مبنية على مخرات السيول وأراضي الدولة؛ مشيرًا إلى أن هذه الأزمة ربما تتكرر مجددًا، مضيفًا: «نفسنا تستغنوا عن المناطق العشوائية دي». وأشاد، بإجراءات وزارة الري خلال أزمة السيول الأخيرة بالمحافظة، لافتًا إلى أن الشقق التي تجهزها المحافظة متكاملة لمن يريد ترك الأماكن الخطرة والسكن بالشقق السكنية الملائمة للمعيشة (بشكل مجاني).


وأكد أنه لن يتم إعادة بناء وترميم منازل المواطنين أسفل مخرات السيول؛ نظرًا لخطورة الحياة بهذه المنطقة التي توجد بها منازل غير لائقة، مشيرًا إلى أنه استقبل الكثير من المواطنين أمام ديوان المحافظة ووجه لهم التوعية وتلبية المطالب المقبولة.

المصرى اليوم

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