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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خفيفة بالجري حول الملعب، خلال المران مساء اليوم الأحد بملعب الكلية الحربية، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له في الثامنة مساء غد الإثنين باستاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تخفيف الحمل البدني حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل لقاء الغد.

ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي وحازم إمام .

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمود عبدالعزيز ويوسف أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأيمن حفني.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري وعمر السعيد.

ويغيب المغربي أشرف بن شرقي وأحمد فتوح للإصابة ومحمود عبدالرازق شيكابالا للإيقاف .