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مران .. كارتيرون يحفز اللاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي

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مران الزمالك.. كارتيرون يحفز اللاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي مران .. كارتيرون يحفز اللاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة مع لاعبي الفريق على هامش التدريب مساء اليوم الأحد بملعب الكلية الحربية، حرص خلالها المدير الفني على توجيه بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في المران.

وطالب كارتيرون لاعبي الفريق الأبيض بالتركيز في الفترة الحالية استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له في الثامنة مساء غد الاثنين باستاد القاهرة في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي وحازم إمام .

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمود عبدالعزيز ويوسف أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأيمن حفني.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري وعمر السعيد.

ويغيب المغربي أشرف بن شرقي وأحمد فتوح للإصابة ومحمود عبدالرازق شيكابالا للإيقاف .

المصرى اليوم

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